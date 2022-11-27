Кадыров показал фрагмент совещания по теме спецоперации

Глава Чечни Рамзан Кадыров провёл совещание регионального штаба проведения СВО. В своём телеграм-канале он опубликовал фото с мероприятия, на нём участники встречи склонились над картой, которая на снимке заретуширована. Как отметил Кадыров, содержание карты "закрашено неспроста".

По словам главы республики, обсуждение касалось расположения чеченских подразделений и тактических манёвров. Также в центре внимания было занятие выгодных позиций, своевременное подтягивание резервов из тыла и бесперебойное оснащение. Кадыров подчеркнул, что результатом спецоперации на Украине должно быть "полное уничтожение проявлений сатанизма: шайтанов, бандеровцев, нацистов".

"Есть много определений для них, но суть всегда одна — это отсутствие человечности, принципов морали, распространение нечисти. Поэтому для нас они сатанисты. Бить их — наша цель и задача!" — написал глава Чечни.