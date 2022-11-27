Киев пообещал прекратить выпускать гривну в 2023 году

Нацбанк Украины пообещал посольству США с 2023 года свернуть эмиссию гривны для восполнения дефицита государственной казны. Об этом пишет украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на заявление Нацбанка.

Глава Нацбанка Андрей Пышный и его заместитель Сергей Николайчук провели встречу с чрезвычайным и полномочным послом США на Украине Бриджит Бринк и советником по экономическим вопросам посольства США на Украине Хезер Гезерт.

"Нацбанк пообещал американскому посольству с 2023 года полностью свернуть эмиссию гривны для покрытия дефицита госбюджета", — сообщает издание.

Эмиссия была развёрнута с начала российской специальной военной операции — с 24 февраля по 25 ноября 2022 года Нацбанк напечатал уже 364,4 миллиарда гривен. На эту сумму регулятор выкупил облигаций внутреннего госзайма Минфина, что до спецоперации было запрещено регулятору. Это спровоцировало обесценивание гривны и рост темпов инфляции, которая в октябре составила 26,6%, а по прогнозам может превысить 30%.