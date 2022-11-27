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27 ноября, 02:38

Ким Чен Ын принял участие в фотосессии с работниками ВПК вместе с дочерью

Лидер КНДР Ким Чен Ын снова появился на публике в сопровождении дочери

<p>Ким Чен Ын вместе с дочерью. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/nknewsorg/status/1596616911139536897/photo/2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">AreaMilitar</a></p>

Ким Чен Ын вместе с дочерью. Фото © Twitter / AreaMilitar

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало снимок лидера КНДР Ким Чен Ына, который появился на публике в сопровождении дочери.

Северокорейский лидер провёл встречу с военными, учёными и специалистами-техниками, работавшими над запуском межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17". С ними Ким Чен Ын тоже сделал фото на память.

Ким Чен Ын вместе с военными. Фото © Twitter / AreaMilitar

Ким Чен Ын вместе с военными. Фото © Twitter / AreaMilitar

По информации СМИ Южной Кореи, дочь политика зовут Джу Э, она в течение всего мероприятия присутствовала рядом с отцом. Ребёнок также поучаствовал в фотосессии с военными.

Общий план. Фото © Twitter / AreaMilitar

Общий план. Фото © Twitter / AreaMilitar

Журналисты обнаружили тайную дочь Ким Чен Ына

Журналисты обнаружили тайную дочь Ким Чен Ына

Это уже второй за последние дни случай публичного появления лидера КНДР с дочерью. 19 ноября Ким Чен Ын провёл испытательный пуск МБР "Хвасон-17", и вместе с ним на событии присутствовали жена и маленькая Ким Джу Э.

Дмитрий Алексиевич

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