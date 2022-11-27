Ким Чен Ын принял участие в фотосессии с работниками ВПК вместе с дочерью
Лидер КНДР Ким Чен Ын снова появился на публике в сопровождении дочери
Ким Чен Ын вместе с дочерью. Фото © Twitter / AreaMilitar
Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало снимок лидера КНДР Ким Чен Ына, который появился на публике в сопровождении дочери.
Северокорейский лидер провёл встречу с военными, учёными и специалистами-техниками, работавшими над запуском межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17". С ними Ким Чен Ын тоже сделал фото на память.
Ким Чен Ын вместе с военными. Фото © Twitter / AreaMilitar
По информации СМИ Южной Кореи, дочь политика зовут Джу Э, она в течение всего мероприятия присутствовала рядом с отцом. Ребёнок также поучаствовал в фотосессии с военными.
Общий план. Фото © Twitter / AreaMilitar
Это уже второй за последние дни случай публичного появления лидера КНДР с дочерью. 19 ноября Ким Чен Ын провёл испытательный пуск МБР "Хвасон-17", и вместе с ним на событии присутствовали жена и маленькая Ким Джу Э.