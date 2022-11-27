Ким Чен Ын принял участие в фотосессии с работниками ВПК вместе с дочерью

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало снимок лидера КНДР Ким Чен Ына, который появился на публике в сопровождении дочери.

Северокорейский лидер провёл встречу с военными, учёными и специалистами-техниками, работавшими над запуском межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17". С ними Ким Чен Ын тоже сделал фото на память.

Ким Чен Ын вместе с военными. Фото © Twitter / AreaMilitar

По информации СМИ Южной Кореи, дочь политика зовут Джу Э, она в течение всего мероприятия присутствовала рядом с отцом. Ребёнок также поучаствовал в фотосессии с военными.

Общий план. Фото © Twitter / AreaMilitar