Раскрыта схема, при которой телефонные жулики доводят жертву до полного разорения

В арсенале телефонных мошенников появляются всё более изощрённые способы обмана доверчивых граждан. Какую опасность таят новые схемы и как не попасться на уловки злоумышленников, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

Известная и очень популярная у мошенников схема — представиться сотрудником правоохранительных органов и подтвердить это документом. Если человек попался на удочку и поверил в подлинность удостоверения, то мошенник уже не отпустит жертву и доведёт её до полного разорения.

"Предупредив о полной секретности миссии, мошенники сначала заставляют перевести все деньги на безопасный счёт, затем взять зеркальный банковский кредит, чтобы "настоящий не повис" на жертве. Ну а затем уже принимаются и за его жильё — всё тем же путём взятия кредита, но уже под залог жилья", — рассказал Соловьёв в беседе с агентством "Прайм".

Юрист советует не вступать в телефонные разговоры с подозрительными личностями и помнить, что сотрудники полиции или ФСБ никогда не будут звонить по телефону для обсуждения таких вопросов. Они, как правило, назначают личные встречи.