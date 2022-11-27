Западный журналист посетил Киев и рассказал, что происходит в городе
Журналист Politico: Уличное освещение в Киеве по ночам отсутствует, свет горит в редких окнах
Обозреватель Politico Джейми Деттмер побывал в Киеве и поделился своими впечатлениями от увиденного. Журналисту бросилось в глаза, что украинская столица в ночное время суток практически полностью погружена во тьму.
"Ночь в Киеве может показаться апокалипсисом, поскольку уличное освещение отсутствует, лишь из нескольких домов, оснащённых генераторами, исходят единственные пятна света", — рассказал Деттмер.
Горожанам, по словам журналиста, приходится приспосабливаться к перебоям с водой. Деттмер заметил, что люди обязательно наполняют ванны, когда включается вода: когда её отключат, они смогут мыть руки и смывать в туалете. Также киевляне из-за проблем с электроснабжением всё меньше посещают кафе и рестораны.
Ранее, напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что более шести миллионов жителей страны остаются без электроснабжения. По его словам, решение проблем с энергетикой остаётся приоритетной задачей для властей.
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