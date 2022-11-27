Западный журналист посетил Киев и рассказал, что происходит в городе

Обозреватель Politico Джейми Деттмер побывал в Киеве и поделился своими впечатлениями от увиденного. Журналисту бросилось в глаза, что украинская столица в ночное время суток практически полностью погружена во тьму.

"Ночь в Киеве может показаться апокалипсисом, поскольку уличное освещение отсутствует, лишь из нескольких домов, оснащённых генераторами, исходят единственные пятна света", — рассказал Деттмер.

Горожанам, по словам журналиста, приходится приспосабливаться к перебоям с водой. Деттмер заметил, что люди обязательно наполняют ванны, когда включается вода: когда её отключат, они смогут мыть руки и смывать в туалете. Также киевляне из-за проблем с электроснабжением всё меньше посещают кафе и рестораны.