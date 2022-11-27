Известный итальянский модельер Ренато Балестра умер в возрасте 98 лет

Известный итальянский модельер Ренато Балестра скончался в Риме в возрасте 98 лет. Он ушёл из жизни вечером в субботу, 26 ноября. Печальную новость сообщили журналистам дочери модельера. Похороны старейшины итальянской моды состоятся в Риме 29 ноября.

Балестра родился 3 мая 1924 года в Триесте. Модой он заинтересовался случайно, когда, будучи студентом инженерного факультета, на спор сделал удачный эскиз одежды. В возрасте 30 лет Балестра переехал в Рим. Страстная любовь к кино привела его к созданию сценических костюмов для звезды Голливуда Авы Гарднер, а также для Джины Лоллобриджиды, Софи Лорен и других известных итальянских актрис.

В 1958 году модельер впервые показал свои коллекции в США, а вскоре дебютировал в Голливуде, где начал работать со знаменитыми актрисами. Позже Балестра получил славу любимого дизайнера кинозвёзд. Бренд Renato Balestra стал важной частью итальянской моды. Модельер предложил очень оригинальный, подчёркивающий естественную красоту стиль, при этом его модели отличало высочайшее качество пошива.