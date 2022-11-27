Шотландский виски резко вырос в цене

Редкий шотландский виски резко подорожал на 20% — это связано со спросом со стороны инвесторов, сообщает газета Financial Times.

По данным издания, рост стоимости показывает редкий односолодовый виски шотландского производства — в основном дорожают бутылки от 100 фунтов стерлингов до тысячи. Цена растёт в среднем на 40%, а объём продаж увеличился на 30%.

Причина роста в цене шотландского виски связана с нестабильностью финансовых рынков, ужесточением денежно-кредитной политики и высокой инфляцией — инвесторы ищут надёжные и безопасные ликвидные активы. Виски — один из главных экспортных продуктов Шотландии (75% от её экспорта продуктов и напитков), на него приходится 1,4% от суммарного экспорта товаров Великобритании.