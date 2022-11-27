Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 ноября 2022, 03:29

Шотландский виски резко вырос в цене

Редкий шотландский виски резко подорожал на 20% из-за спроса инвесторов

Редкий шотландский виски резко подорожал на 20% — это связано со спросом со стороны инвесторов, сообщает газета Financial Times.

По данным издания, рост стоимости показывает редкий односолодовый виски шотландского производства — в основном дорожают бутылки от 100 фунтов стерлингов до тысячи. Цена растёт в среднем на 40%, а объём продаж увеличился на 30%.

Московским любителям Dom Perignon на Новый год придётся пить российское шампанское
Московским любителям Dom Perignon на Новый год придётся пить российское шампанское

Причина роста в цене шотландского виски связана с нестабильностью финансовых рынков, ужесточением денежно-кредитной политики и высокой инфляцией — инвесторы ищут надёжные и безопасные ликвидные активы. Виски — один из главных экспортных продуктов Шотландии (75% от её экспорта продуктов и напитков), на него приходится 1,4% от суммарного экспорта товаров Великобритании.

Ранее сообщалось, что во время просмотра футбола лучше пить не пиво, а игристое вино. Как заявил сомелье и эксперт компании Fort Роман Сосновский, подойдёт и яблочный сидр, который, как правило, сухой и со свежей кислинкой.

Нарколог назвал первые 72 часа после отказа от алкоголя самыми сложными
Нарколог назвал первые 72 часа после отказа от алкоголя самыми сложными
BannerImage

Unsplash

Иван Косицын
  • Новости
  • виски
  • Шотландия
  • Бизнес
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar