"Потребительски настроенные бездельники": Требования беженцев с Украины разозлили поляков

Украинские беженцы продолжают требовать бесплатной жизни в Европе и не хотят покидать комфортабельные гостиничные номера. Об этом пишет польский журналист Пшемыслав Пяста в статье для издания Myśl Polska.

Автор утверждает, что жители Польши сами виноваты в сложившемся, так как приучили беженцев к жизни за их счёт. Например, в расположенном в центре Познани отеле "Икар" находится примерно 250 украинцев. Когда комплексу через некоторое время потребовался ремонт, беженцев попросили выехать. Разъярённые украинцы в ответ устроили акцию протеста и обратились к воеводе Великопольскому.

После акции руководство отеля предложило беженцам арендовать жильё за свой счёт, но те отказались. Не согласились они и на переезд в дворцово-парковый комплекс в Бедруско, где им предложили 200 спальных мест. Украинцы воспротивились переезду из-за расположенного рядом военного полигона. Впрочем, полагает публицист, причиной отказа стала не близость военного объекта, а нежелание покидать центр города, поскольку люди привыкли к бесплатным комфортабельным условиям.

"С самого начала конфликта на Украине мы предупреждали, что предоставление фактическим и предполагаемым беженцам чрезвычайных привилегий приведёт к тому, что мы получим слой вечно всем недовольных и потребительски настроенных бездельников, паразитирующих на польских налогоплательщиках", — подводит итог Пяста.