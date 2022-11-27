Доллар на паузе: Аналитик рассказал, кому и зачем это стало нужно

После того как доллар на протяжении 2022 года демонстрировал рост к основным валютам, в ноябре был зафиксирован определённый откат. Начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес капитал" Юрий Кравченко рассказал, с чем это связано и куда американская валюта может пойти в будущем.

В беседе с агентством "Прайм" специалист сообщил, что некоторое ослабление индекса доллара связано с сигналами Федеральной резервной системы (ФРС) США о вероятном замедлении шага повышения процентной ставки. Кравченко считает, что это вызвало рост аппетита к риску у инвесторов и уход из защитного доллара.

Инвесторы сегодня смотрят как на дальнейшую политику ФРС, так и на макроэкономические показатели. Если американское ведомство будет придерживаться жёсткой политики роста ставок и экономика продолжит падение, то такая ситуация поспособствует усилению покупок доллара, сказал эксперт.