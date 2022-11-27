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26 ноября, 23:38

Доллар на паузе: Аналитик рассказал, кому и зачем это стало нужно

Аналитик Кравченко связал ослабление доллара с сигналами ФРС по процентной ставке

После того как доллар на протяжении 2022 года демонстрировал рост к основным валютам, в ноябре был зафиксирован определённый откат. Начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес капитал" Юрий Кравченко рассказал, с чем это связано и куда американская валюта может пойти в будущем.

В беседе с агентством "Прайм" специалист сообщил, что некоторое ослабление индекса доллара связано с сигналами Федеральной резервной системы (ФРС) США о вероятном замедлении шага повышения процентной ставки. Кравченко считает, что это вызвало рост аппетита к риску у инвесторов и уход из защитного доллара.

Инвесторы сегодня смотрят как на дальнейшую политику ФРС, так и на макроэкономические показатели. Если американское ведомство будет придерживаться жёсткой политики роста ставок и экономика продолжит падение, то такая ситуация поспособствует усилению покупок доллара, сказал эксперт.

Аналитик предрёк новый скачок доллара

Аналитик предрёк новый скачок доллара

Ранее, напомним, основатель "Школы практического инвестирования" Фёдор Сидоров заявил, что курсы евро и доллара в ближайшее время вряд ли изменятся, внешние и внутренние факторы для иностранной валюты пока стабильны.

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Агентство "Москва"

Дмитрий Алексиевич
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