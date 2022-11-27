До 100 тысяч: Дачникам сообщили о неожиданно крупном штрафе

Собственники дач в СНТ, ДНТ и других товариществах имеют общее имущество на этой территории. Таким образом, они несут ответственность за чистоту и порядок на объекте, в противном случае им может грозить штраф, рассказала адвокат Елена Кудерко.

В беседе с агентством "Прайм" эксперт объяснила, что после осенних проверочных рейдов не стоит расслабляться, так как к противопожарным мерам в числе прочего относится обязанность уборки снега. За неисполнение собственников может ждать штраф от 100 тысяч рублей. Суровость этого штрафа оправдывается тем, что не расчищенные от снега дороги могут помешать работе экстренных служб, которые попросту не смогут приехать на вызов.

"В случае неисполнения обязанности по очистке территории штраф будет распределён между всеми садоводами и включён в состав дополнительных взносов", — указала Кудерко.

По её словам, если вопрос не выносился на общее собрание, отвечать может только председатель СНТ.