В США политику Байдена назвали смертоносной для Европы

Курс Джо Байдена на сдерживание Китая противоречит интересам европейских союзников, которые могут столкнуться со смертоносными последствиями. Об этом пишет Николас Винокур в статье для Politico.

"От неожиданного вывода войск Вашингтона из Афганистана до трансатлантического конфликта из-за продажи подводных лодок Австралии (AUKUS) и усиливающихся теперь разногласий по поводу "Акта сокращения инфляции", предлагающего налоговые льготы и субсидии "зелёным" американским предприятиям, администрация Байдена снова и снова застаёт Европу врасплох", — отмечается в публикации.

Как пишет автор, в Европе обеспокоены поведением Штатов, которые не советуются с союзниками и не информируют их о своих планах. По словам Винокура, в основе политики Белого дома лежит "вежливое безразличие", главной целью которого является противостояние с Китаем. В ЕС уверены, что Америка заняла идеальную позицию для выкачивания инвестиций из Европы. Байден заботится исключительно об американских интересах, подчёркивает обозреватель.

Автор обращает внимание и на то, что законопроект по декарбонизации экономики, который разработан для помощи Вашингтону оторваться от Пекина, потенциально может превратиться в катастрофу для Европы, которая из-за кризиса в энергетике уже находится на грани коллапса.