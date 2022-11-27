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26 ноября, 22:53

В США политику Байдена назвали смертоносной для Европы

Politico: Европу ждёт экономическая катастрофа из-за курса Байдена по сдерживанию Китая

Курс Джо Байдена на сдерживание Китая противоречит интересам европейских союзников, которые могут столкнуться со смертоносными последствиями. Об этом пишет Николас Винокур в статье для Politico.

"От неожиданного вывода войск Вашингтона из Афганистана до трансатлантического конфликта из-за продажи подводных лодок Австралии (AUKUS) и усиливающихся теперь разногласий по поводу "Акта сокращения инфляции", предлагающего налоговые льготы и субсидии "зелёным" американским предприятиям, администрация Байдена снова и снова застаёт Европу врасплох", — отмечается в публикации.

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Как пишет автор, в Европе обеспокоены поведением Штатов, которые не советуются с союзниками и не информируют их о своих планах. По словам Винокура, в основе политики Белого дома лежит "вежливое безразличие", главной целью которого является противостояние с Китаем. В ЕС уверены, что Америка заняла идеальную позицию для выкачивания инвестиций из Европы. Байден заботится исключительно об американских интересах, подчёркивает обозреватель.

Автор обращает внимание и на то, что законопроект по декарбонизации экономики, который разработан для помощи Вашингтону оторваться от Пекина, потенциально может превратиться в катастрофу для Европы, которая из-за кризиса в энергетике уже находится на грани коллапса.

Ранее Лайф писал, что странам Евросоюза пришлось объединиться и выступить единым фронтом против американского закона о снижении инфляции. Брюссель отказался поддерживать решение лидера США Джо Байдена.

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ТАСС / Zuma

Юлия Коновалова

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