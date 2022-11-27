Губернатор рассказал, как дроны НАТО пытались пересекать псковскую границу ещё до СВО
Псковский губернатор Ведерников заявил о попытках беспилотников НАТО пересечь госграницу
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал о "добрососедстве" со странами НАТО вплоть до попыток беспилотников пересечь госграницу в регионе.
"Псковская область граничит сразу с тремя государствами, два из них входят в блок НАТО. Сегодня очень любят рассказывать о том, как альянс стремился к мирному сосуществованию с нами, наш президент неоднократно это опровергал. Псковская область тоже неоднократно подвергалась такой натовской политике "добрососедства", — заявил Ведерников на Псковском международном медиафоруме. Видеозапись своего выступления он опубликовал в "Телеграме".
Псковский губернатор отметил, что попытки незаконного пересечения границы военными беспилотниками и другими летательными аппаратами были ещё до начала специальной военной операции, а сейчас всё это обострилось. Также Ведерников напомнил о "пустых заявлениях о территориальных претензиях Латвии и Эстонии" и "массовой и целенаправленной" выдаче паспортов ЕС жителям приграничных районов Псковской области.
Накануне сообщалось, что в Курской области неустановленный беспилотник сбросил взрывчатку на жилой многоквартирный дом. Также под Белгородом в результате атаки ВСУ загорелись ёмкости с топливом. В обоих случаях о пострадавших не сообщалось.