Губернатор рассказал, как дроны НАТО пытались пересекать псковскую границу ещё до СВО

"Псковская область граничит сразу с тремя государствами, два из них входят в блок НАТО. Сегодня очень любят рассказывать о том, как альянс стремился к мирному сосуществованию с нами, наш президент неоднократно это опровергал. Псковская область тоже неоднократно подвергалась такой натовской политике "добрососедства", — заявил Ведерников на Псковском международном медиафоруме. Видеозапись своего выступления он опубликовал в "Телеграме".