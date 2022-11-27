Депутат рады пристыдил власти за закрытые "пункты несокрушимости" в Киеве

В Киеве оказались закрыты более 100 пунктов обогрева из 530, в некоторых точках отсутствуют электрогенераторы, интернет или вода. Об этом рассказал глава правящей на Украине партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Мне, честно говоря, как представителю власти стыдно, хотя это должно быть стыдно не мне, а городским властям Киева. Но мне стыдно, потому что в 20% [случаях] эти "пункты несокрушимости" вообще закрыты", — приводит слова нардепа украинское издание "Страна".

Арахамия посетовал, что в некоторых пунктах не подключены электрогенераторы, "где-то нет ни одного генератора, где-то нет интернета, где-то — воды". Решать эту проблему планируют, в том числе с привлечением бизнеса и волонтёров, сказал он.

"Безусловно, будем давить и работать с городской властью, чтобы в течение 2-3 дней решить все эти логистические, организационные вопросы", — заверил парламентарий.