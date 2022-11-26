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26 ноября, 11:10

"Пункты несокрушимости" в Киеве проверят после жалоб горожан

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что все "пункты несокрушимости" в Киеве будут проверены после жалоб горожан.

"Киевляне жалуются на несоответствие информации о работе пунктов несокрушимости в Киеве. Чтобы исправить проблему и проинспектировать все 530 локаций привлекли народных депутатов "Слуги народа", написал он в своём телеграм-канале.

По его словам, в ходе мероприятий будут проведены актуализация информации о них и решение проблем с оборудованием, логистикой и функционированием.

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Лайф писал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании в стране "пунктов несокрушимости" на случай блэкаутов. По его словам, они должны работать круглосуточно при муниципальных учреждениях, предоставляя мобильную связь, интернет, тепло и свет.

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fakty.com.ua / Кирило Тимошенко

Матвей Шандрыголов

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