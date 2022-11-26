"Пункты несокрушимости" в Киеве проверят после жалоб горожан
Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что все "пункты несокрушимости" в Киеве будут проверены после жалоб горожан.
"Киевляне жалуются на несоответствие информации о работе пунктов несокрушимости в Киеве. Чтобы исправить проблему и проинспектировать все 530 локаций привлекли народных депутатов "Слуги народа", — написал он в своём телеграм-канале.
По его словам, в ходе мероприятий будут проведены актуализация информации о них и решение проблем с оборудованием, логистикой и функционированием.
Лайф писал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании в стране "пунктов несокрушимости" на случай блэкаутов. По его словам, они должны работать круглосуточно при муниципальных учреждениях, предоставляя мобильную связь, интернет, тепло и свет.