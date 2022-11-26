"Пункты несокрушимости" в Киеве проверят после жалоб горожан

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что все "пункты несокрушимости" в Киеве будут проверены после жалоб горожан.

"Киевляне жалуются на несоответствие информации о работе пунктов несокрушимости в Киеве. Чтобы исправить проблему и проинспектировать все 530 локаций привлекли народных депутатов "Слуги народа", — написал он в своём телеграм-канале.

По его словам, в ходе мероприятий будут проведены актуализация информации о них и решение проблем с оборудованием, логистикой и функционированием.