Крупные бренды стали меньше тратиться на рекламу в Twitter

Некоторые крупные бренды сократили траты на рекламу в соцсети Twitter из-за новой политики её владельца Илона Маска. Об этом пишет британская газета Financial Times.

"Ряд ведущих рекламных агентств и закупщиков средств рекламы заявили Financial Times, что почти все крупные бренды, которые они представляют, приостановили платежи в социальной сети, сославшись на избирательный подход Маска к контролю за контентом и решение уволить многих из его команды по продаже рекламы", — отмечается в сообщении газеты.

Маск, в свою очередь, попытался лично позвонить руководителям некоторых брендов, ограничивших рекламу, и отчитать их. После этого не желающие дальнейшей конфронтации с предпринимателем бренды сократили расходы до минимума. Представители отрасли жалуются также на то, что после сокращений в рекламной команде Twitter они не получают обратной связи об эффективности запущенных рекламных кампаний.

Газета уточняет, что 50 из 100 крупнейших рекламодателей приостановили расходы с тех пор, как Маск возглавил соцсеть, а ещё семь сократили их до незначительного размера. Так, компания Omnicom Media Group рекомендовала клиентам приостановить расходы на платформе, следуя аналогичной рекомендации Interpublic. А компания GroupM повысила свою оценку риска рекламы на платформе до высокого.