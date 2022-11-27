"Деликатные переговоры": ФРГ ищет поставщика нефти после отказа от российского топлива

Власти Германии ведут "деликатные переговоры" о диверсификации поставок нефти на фоне возможного ввода эмбарго на закупку российского чёрного золота. В частности, в ФРГ ждут делегацию из Казахстана, сообщает газета Junge Welt.

Как утверждает автор, нефть нужна Германии, в частности, для обеспечения работы нефтеперерабатывающего завода в Шведте (федеральная земля Бранденбург). Раньше этот НПЗ получал сырьё из России по нефтепроводу "Дружба". Без стабильной работы данного завода осложнится ситуация в Бранденбурге и непосредственно в столице Германии — Берлине.

"Рассматриваются все возможности, и в ближайшее время в Минэкономики ожидается делегация из Казахстана", — рассказал парламентский статс-секретарь Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ Михаэль Кельнер.