Россиянки нашли зарплатную карту мэра и устроили шопинг
В Самарской области две женщины нашли зарплатную карту мэра и потратили с неё деньги
В Самарской области местные жители нашли банковскую карту мэра Чапаевска и отправились тратить с неё деньги. Об инциденте сообщил сам градоначальник Александр Кузнецов.
"В понедельник я потерял карточку зарплатную и неожиданно обнаружил, что начали приходить сообщения на телефон, что какие-то творческие люди совершают покупки в нескольких магазинах с моей карты. Я обратился в полицию, попросил установить, кто это делает", — рассказал мэр на своей странице во "ВКонтакте".
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В итоге было установлено, что шопинг на его деньги устроили две женщины. Одна из них впоследствии попросила встречи с Кузнецовым для обсуждения произошедшего. Деньги градоначальнику вернули, он намерен просить полицию не возбуждать дело, так как женщина раскаялась в содеянном.
Ранее Лайф рассказывал, что директор ресторана в Подмосковье украл из заведения 600 тысяч рублей. 29-летний житель Москвы успел потратить украденные деньги, пока его не задержали правоохранители. В отношении злоумышленника завели уголовное дело по статье "Присвоение и растрата".
VK / Александр Кузнецов