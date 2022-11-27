Россиянки нашли зарплатную карту мэра и устроили шопинг

В Самарской области местные жители нашли банковскую карту мэра Чапаевска и отправились тратить с неё деньги. Об инциденте сообщил сам градоначальник Александр Кузнецов.

"В понедельник я потерял карточку зарплатную и неожиданно обнаружил, что начали приходить сообщения на телефон, что какие-то творческие люди совершают покупки в нескольких магазинах с моей карты. Я обратился в полицию, попросил установить, кто это делает", — рассказал мэр на своей странице во "ВКонтакте".

В итоге было установлено, что шопинг на его деньги устроили две женщины. Одна из них впоследствии попросила встречи с Кузнецовым для обсуждения произошедшего. Деньги градоначальнику вернули, он намерен просить полицию не возбуждать дело, так как женщина раскаялась в содеянном.