Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 ноября, 00:20

Россиянки нашли зарплатную карту мэра и устроили шопинг

В Самарской области две женщины нашли зарплатную карту мэра и потратили с неё деньги

В Самарской области местные жители нашли банковскую карту мэра Чапаевска и отправились тратить с неё деньги. Об инциденте сообщил сам градоначальник Александр Кузнецов.

"В понедельник я потерял карточку зарплатную и неожиданно обнаружил, что начали приходить сообщения на телефон, что какие-то творческие люди совершают покупки в нескольких магазинах с моей карты. Я обратился в полицию, попросил установить, кто это делает", — рассказал мэр на своей странице во "ВКонтакте".

"Кража, а не подарок судьбы": Россиянам рассказали, чем опасны найденные деньги, кошельки или банковские карты

"Кража, а не подарок судьбы": Россиянам рассказали, чем опасны найденные деньги, кошельки или банковские карты

В итоге было установлено, что шопинг на его деньги устроили две женщины. Одна из них впоследствии попросила встречи с Кузнецовым для обсуждения произошедшего. Деньги градоначальнику вернули, он намерен просить полицию не возбуждать дело, так как женщина раскаялась в содеянном.

Ранее Лайф рассказывал, что директор ресторана в Подмосковье украл из заведения 600 тысяч рублей. 29-летний житель Москвы успел потратить украденные деньги, пока его не задержали правоохранители. В отношении злоумышленника завели уголовное дело по статье "Присвоение и растрата".

Обложка ©

VK / Александр Кузнецов

Юлия Коновалова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров