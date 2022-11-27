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27 ноября, 00:48

Зеленский сообщил об отключении электричества в 15 регионах Украины

На Украине в 15 регионах ограничили подачу электроэнергии. Об этом в видеообращении сообщил Владимир Зеленский.

"В 14 областях и в Киеве всё ещё действуют ограничения для более чем 100 тысяч абонентов в каждом из регионов", — сказал украинский лидер.

По информации Зеленского, количество абонентов, отключённых от электричества утром, уменьшилось в два раза по сравнению с вечером пятницы. Специалисты, по словам президента, усиленно работают над восстановлением работы энергосистемы, однако пока не удалось наладить возможность стабильно генерировать и поставлять электричество потребителям.

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Ранее глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что на Украине рассматривают новые способы получения электроэнергии, в том числе разрабатывают механизм импорта из Европы.

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ТАСС / АР / Andrew Kravchenko

Юлия Коновалова

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