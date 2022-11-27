Зеленский сообщил об отключении электричества в 15 регионах Украины

На Украине в 15 регионах ограничили подачу электроэнергии. Об этом в видеообращении сообщил Владимир Зеленский.

"В 14 областях и в Киеве всё ещё действуют ограничения для более чем 100 тысяч абонентов в каждом из регионов", — сказал украинский лидер.

По информации Зеленского, количество абонентов, отключённых от электричества утром, уменьшилось в два раза по сравнению с вечером пятницы. Специалисты, по словам президента, усиленно работают над восстановлением работы энергосистемы, однако пока не удалось наладить возможность стабильно генерировать и поставлять электричество потребителям.