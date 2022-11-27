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Регион
Опубликовано 27 ноября 2022, 04:24
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Критикам России припомнили главное преступление Запада

Американский историк Хомский: Запад после разрушения Ливии и Ирака не может критиковать Россию

Запад не может критиковать Россию после вторжения в Ирак и Ливию. Так считает американский историк Ноам Хомский.

"США напали на Ливию и уничтожили её, причём сделали они это вместе с Францией и Великобританией", — сказал он в интервью испанской газете Mundo.

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Как отметил Хомский, своими действиями западные союзники нарушили Устав ООН. Историк напомнил, что именно Великобритания и Франция стояли во главе сил, разрушивших Ливию, а Британия участвовала в самом страшном, по его мнению, преступлении века — во вторжении и оккупации Ирака. Также Хомский посоветовал Европе попытаться найти компромисс не с Россией, а "с самой собой".

Ранее обозреватель NR Доэрти заявил о фатальной ошибке США в отношении России. Он напомнил, что афганская кампания стала для Вашингтона высокозатратным и длительным геополитическим унижением.

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Unsplash

Иван Косицын
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