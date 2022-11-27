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27 ноября, 01:12

Камерунского футболиста захотели наказать за российский флаг на бутсах

Норвежский футбольный эксперт Торп призвал ФИФА наказать камерунца Ондуа за российский триколор на бутсах

Футбольный эксперт норвежской телекомпании NRK Карл-Эрик Торп призвал Международную федерацию футбола (ФИФА) наказать полузащитника сборной Камеруна Гаэля Ондуа за использование бутс с российским флагом на чемпионате мира в Катаре.

"Я считаю, что это совершенно неуместно. Он продемонстрировал полное отсутствие такта, тона и понимания напряжённой ситуации, в которой находится Европа. Это выглядит как провокация для чрезвычайно большого количества людей", — приводит слова Торпа NRK.

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Эксперт добавил, что Ондуа провёл в России много лет, чувствует себя русским — и потому устроил эту провокацию с российским флагом на бутсах. По мнению Торпа, с моральной точки зрения ФИФА обязана вмешаться в ситуацию.

Ранее Лайф рассказывал, что сборная Швейцарии обыграла Камерун со счётом 1:0. Автором единственного гола стал уроженец Камеруна Брель Эмболо. По ходу второго тайма на поле вышел Ондуа, который надел на матч бутсы с флагами родных для себя стран — Камеруна и России.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Юлия Коновалова

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