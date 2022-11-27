Камерунского футболиста захотели наказать за российский флаг на бутсах
Норвежский футбольный эксперт Торп призвал ФИФА наказать камерунца Ондуа за российский триколор на бутсах
Футбольный эксперт норвежской телекомпании NRK Карл-Эрик Торп призвал Международную федерацию футбола (ФИФА) наказать полузащитника сборной Камеруна Гаэля Ондуа за использование бутс с российским флагом на чемпионате мира в Катаре.
"Я считаю, что это совершенно неуместно. Он продемонстрировал полное отсутствие такта, тона и понимания напряжённой ситуации, в которой находится Европа. Это выглядит как провокация для чрезвычайно большого количества людей", — приводит слова Торпа NRK.
Эксперт добавил, что Ондуа провёл в России много лет, чувствует себя русским — и потому устроил эту провокацию с российским флагом на бутсах. По мнению Торпа, с моральной точки зрения ФИФА обязана вмешаться в ситуацию.
Ранее Лайф рассказывал, что сборная Швейцарии обыграла Камерун со счётом 1:0. Автором единственного гола стал уроженец Камеруна Брель Эмболо. По ходу второго тайма на поле вышел Ондуа, который надел на матч бутсы с флагами родных для себя стран — Камеруна и России.
ТАСС / Антон Новодережкин