Камерунского футболиста захотели наказать за российский флаг на бутсах

Футбольный эксперт норвежской телекомпании NRK Карл-Эрик Торп призвал Международную федерацию футбола (ФИФА) наказать полузащитника сборной Камеруна Гаэля Ондуа за использование бутс с российским флагом на чемпионате мира в Катаре.

"Я считаю, что это совершенно неуместно. Он продемонстрировал полное отсутствие такта, тона и понимания напряжённой ситуации, в которой находится Европа. Это выглядит как провокация для чрезвычайно большого количества людей", — приводит слова Торпа NRK.