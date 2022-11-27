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27 ноября, 02:21

Шерлок уже не тот: Знаменитого сыщика в новой экранизации может сыграть трансгендер

Daily Mail: Роль Шерлока Холмса в новой экранизации может исполнить трансгендер

<p>Эдди (Эдвард) Иззард. Кадр из видео © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=D6zgO3FU1gU" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Universal Comedy</a></p>

Эдди (Эдвард) Иззард. Кадр из видео © YouTube / Universal Comedy

В новом сериале о дочери Шерлока Холмса роль сыщика может сыграть трансгендер. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По информации газеты, на роль Шерлока Холмса в проекте компании Starlings Entertainment претендует 60-летний трансгендер Эдди (в прошлом Эдвард) Иззард, который является стендап-комиком. В данный момент ведутся активные переговоры о съёмках, однако пока не известно, станет Шерлок в сериале трансгендером или же останется мужчиной.

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Как уточняет издание, будущий сериал расскажет о приключениях американки Амелии, которая ищет в Лондоне своего биологического отца после убийства матери.

Ранее Лайф писал, что в Киеве трансгендеры избили консьержку за отказ пустить их в подъезд погреться. Видео появилось в Сети.

Иван Косицын

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