Шерлок уже не тот: Знаменитого сыщика в новой экранизации может сыграть трансгендер

В новом сериале о дочери Шерлока Холмса роль сыщика может сыграть трансгендер. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По информации газеты, на роль Шерлока Холмса в проекте компании Starlings Entertainment претендует 60-летний трансгендер Эдди (в прошлом Эдвард) Иззард, который является стендап-комиком. В данный момент ведутся активные переговоры о съёмках, однако пока не известно, станет Шерлок в сериале трансгендером или же останется мужчиной.

Как уточняет издание, будущий сериал расскажет о приключениях американки Амелии, которая ищет в Лондоне своего биологического отца после убийства матери.