Полиция в готовности: В Испании испугались драк иностранных футбольных фанатов

Городской совет испанской Ароны сообщил, что заключена договорённость с полицией о присутствии стражей порядка на юге Тенерифе из-за возможных столкновений фанатов, которые могут произойти во время матча третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре между Уэльсом и Англией. Об этом пишет издание AS.