Полиция в готовности: В Испании испугались драк иностранных футбольных фанатов
Полиция Испании будет пресекать драки во время матча ЧМ между Англией и Уэльсом
Городской совет испанской Ароны сообщил, что заключена договорённость с полицией о присутствии стражей порядка на юге Тенерифе из-за возможных столкновений фанатов, которые могут произойти во время матча третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре между Уэльсом и Англией. Об этом пишет издание AS.
Ранее болельщики национальных команд Англии и Уэльса устроили массовую драку на острове Тенерифе, где собрались ради просмотра матчей своих команд.
После второго тура сборная Англии возглавляет турнирную таблицу группы B, набрав четыре очка. Следом расположились команды Ирана (3) и США (2). При этом Уэльс, имея в активе лишь один балл, находится на последнем месте в группе. Очный матч между Англией и Уэльсом пройдёт 29 ноября.
Unsplash