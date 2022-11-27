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27 ноября, 02:15

Полиция в готовности: В Испании испугались драк иностранных футбольных фанатов

Полиция Испании будет пресекать драки во время матча ЧМ между Англией и Уэльсом

Городской совет испанской Ароны сообщил, что заключена договорённость с полицией о присутствии стражей порядка на юге Тенерифе из-за возможных столкновений фанатов, которые могут произойти во время матча третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре между Уэльсом и Англией. Об этом пишет издание AS.

Ранее болельщики национальных команд Англии и Уэльса устроили массовую драку на острове Тенерифе, где собрались ради просмотра матчей своих команд.

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После второго тура сборная Англии возглавляет турнирную таблицу группы B, набрав четыре очка. Следом расположились команды Ирана (3) и США (2). При этом Уэльс, имея в активе лишь один балл, находится на последнем месте в группе. Очный матч между Англией и Уэльсом пройдёт 29 ноября.

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Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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