Пожилой ловелас умер на любовнице, а её мужу пришлось расхлёбывать
India Today: Пенсионер умер во время секса с любовницей и был выброшен в лес её мужем
В индийском штате Карнатака 67-летний пенсионер скончался во время секса с молодой замужней домработницей, после чего был выброшен её мужем в лес. Об этом пишет издание India Today.
Всё произошло в городе Бангалор. Бала Субраманиан вышел из дома 16 ноября, и больше живым пожилого мужчину никто не видел. Позднее труп пенсионера нашли в полиэтиленовом пакете и простыне в лесу. Полиция установила, что у мужчины была насыщенная тайная жизнь: долгое время он встречался с замужней домработницей. Пенсионер часто навещал любовницу в её доме, куда и отправился в день трагедии.
Субраманиан предавался утехам с избранницей, но внезапно повалился на неё и умер. Женщина, испугавшись скандала из-за связи с работодателем и возможных обвинений в убийстве, решила скрыть случившееся. Она позвонила мужу, который вместе с братом супруги избавился от трупа. Погибшего выбросили в лес.
Криминалисты установили, что смерть пожилого мужчины наступила в результате обширного инсульта во время секса с молодой женщиной.
Ранее Лайф рассказывал, что москвич полгода прятал на балконе завёрнутый в ковёр труп 88-летней возлюбленной. К слову, при предварительном осмотре правоохранители не выявили признаков насильственной смерти на теле покойной. На время проверки сожителя пенсионерки всё же было решено задержать.
ТАСС / ЕРА / JAGADEESH NV