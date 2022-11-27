Пожилой ловелас умер на любовнице, а её мужу пришлось расхлёбывать

В индийском штате Карнатака 67-летний пенсионер скончался во время секса с молодой замужней домработницей, после чего был выброшен её мужем в лес. Об этом пишет издание India Today.

Всё произошло в городе Бангалор. Бала Субраманиан вышел из дома 16 ноября, и больше живым пожилого мужчину никто не видел. Позднее труп пенсионера нашли в полиэтиленовом пакете и простыне в лесу. Полиция установила, что у мужчины была насыщенная тайная жизнь: долгое время он встречался с замужней домработницей. Пенсионер часто навещал любовницу в её доме, куда и отправился в день трагедии.

Субраманиан предавался утехам с избранницей, но внезапно повалился на неё и умер. Женщина, испугавшись скандала из-за связи с работодателем и возможных обвинений в убийстве, решила скрыть случившееся. Она позвонила мужу, который вместе с братом супруги избавился от трупа. Погибшего выбросили в лес.

Криминалисты установили, что смерть пожилого мужчины наступила в результате обширного инсульта во время секса с молодой женщиной.