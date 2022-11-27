Экономист назвал оптимальный срок покупки валюты для новогодней поездки

Восьмой пакет антироссийских санкций, принятый ЕС в начале октября, помимо других ограничений предполагает введение с 5 декабря потолка цен на нефть из РФ. Так как данная мера касается важной отрасли экономики, она может повлиять на ситуацию на валютном рынке, предупредил кандидат экономических наук Владимир Григорьев.

Как он заявил, россиянам, которые в новогодние праздники планируют отправиться за границу, лучше купить валюту заранее. В интервью радио Sputnik экономист отметил, что если нефтяные санкции ЕС вступят в силу, то доллар может показать рост против рубля.

"У нас существует такая закономерность: когда вводятся какие-то ограничения или санкции против России, то национальная валюта начинает временно слабеть. Если наш турист купит валюту до вступления в силу этих санкций, то он точно не прогадает, поскольку гипотетическая возможность ослабления рубля есть, а предпосылок для сильного роста курса российской национальной валюты пока нет", — объяснил Григорьев.

Впрочем, если турист не сможет купить валюту до 5 декабря, переживать не стоит: Григорьев уверен, что предполагаемое ослабление рубля не будет серьёзным. В России отношение рубля к доллару или евро определяется торговым балансом, то есть соотношением между объёмами экспорта и импорта. Если учесть, что импорт сильно упал и часть импортных товаров приобретается не за доллары или евро, а за другие валюты, то можно сказать, что каких-то серьёзных изменений курса быть не должно, сказал экономист.

"Если санкции и окажут влияние на рубль, то очень ограниченное. Максимальный коридор колебаний может достигать 10%, то есть шести-семи рублей. Но я думаю, что изменения не превысят 5%. Курса 100 рублей за доллар не будет", — спрогнозировал Григорьев.

По его словам, инвестиции в валюту сейчас небезопасны, поскольку и Россия, и страны Запада в последнее время вводят различные дополнительные ограничения в финансовой сфере.