Жители Сахалина вёдрами собирали гребешков и крабов на берегу после шторма

Жители сахалинского посёлка Пригородное насобирали на берегу залива Анива морские деликатесы, которых выбросило штормом. Об этом пишет телеграм-канал "ЧП Сахалин".

Жители Сахалинской области собрали выброшенных на берег штормом гребешков и крабов. Видео © Телеграм-канал "ЧП Сахалин"

Сначала морских обитателей ожидали в Таранае, однако там было пусто. А вот в Пригородном гребешка и краба стало выкидывать на берег ещё с вечера 26 ноября. Местные жители продолжили собирать моллюсков в вёдра даже утром следующего дня.

"Вот ещё ведёрко гребешков", — сказал один из заставших удачный улов и продемонстрировал краба.