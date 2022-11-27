Жители Сахалина вёдрами собирали гребешков и крабов на берегу после шторма
Жители сахалинского посёлка Пригородное насобирали на берегу залива Анива морские деликатесы, которых выбросило штормом. Об этом пишет телеграм-канал "ЧП Сахалин".
Жители Сахалинской области собрали выброшенных на берег штормом гребешков и крабов. Видео © Телеграм-канал "ЧП Сахалин"
Сначала морских обитателей ожидали в Таранае, однако там было пусто. А вот в Пригородном гребешка и краба стало выкидывать на берег ещё с вечера 26 ноября. Местные жители продолжили собирать моллюсков в вёдра даже утром следующего дня.
"Вот ещё ведёрко гребешков", — сказал один из заставших удачный улов и продемонстрировал краба.
Ранее Лайф рассказывал, как на побережье Сахалина выбросило тонны рыбы. Кто-то побросал орудия лова и не забрал столь лёгкую добычу, а рыба гнила под открытым небом.
Кадр из видео телеграм-канала "ЧП Сахалин"