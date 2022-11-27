Макрона и Байдена просят заставить Зеленского вернуть спрятанные "в налоговых гаванях" миллионы

Лидеры США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон, а также глава ЕК Урсула фон дер Ляйен должны заставить украинского президента Владимира Зеленского начать возвращать деньги, предоставленные Киеву в качестве военной и финансовой помощи. Такое заявление в "Твиттере" сделал бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.

"Прежде чем отправлять Зеленскому миллиарды, Байден, Макрон и Урсула должны хотя бы попросить его репатриировать десятки миллионов, которые он прячет в налоговых гаванях", — написал политик.

По его словам, нежелание Зеленского возвращать западным странам деньги делает ситуацию ещё более позорной.