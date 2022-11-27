Экс-форвард "Динамо" из Германии объяснил, чем ЧМ в России был лучше катарского

Бывший футболист московского "Динамо" Кевин Кураньи разочарован полупустыми трибунами на играх чемпионата мира в Катаре. В комментарии "Спорт-Экспрессу" он вспомнил ЧМ-2018 в России и полные стадионы на всех играх.

"Единственное, что расстраивает, — порой на матчах полупустые трибуны. Это сказывается на антураже, на атмосфере. Хотелось бы, конечно, большего ажиотажа. Такого, например, как был четыре года назад в России, где на всех играх стадионы были полны", — сказал спортсмен.

Кураньи обратил внимание, что стадион опустел после перерыва уже в матче-открытии, где сборная Катара проиграла команде Эквадора со счётом 0:2.