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27 ноября, 05:39

Россиянина из Камеруна не будут наказывать за триколор на бутсах в матче ЧМ

ФИФА не будет наказывать игрока Камеруна Ондуа за российский флаг на бутсах

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа не будет наказан за российский флаг на бутсах, который оказался у него в матче чемпионата мира со Швейцарией (0:1). Об этом заявил пресс-секретарь ФИФА Джованни Марти.

"Могу вам сказать, что об этом знает дисциплинарная комиссия, но здесь нет никаких проблем, потому что он вырос в России. Он из Камеруна и России, а это всего лишь флаг его страны", — приводит его слова NRK.

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Как объяснил футболист свой поступок, он сделал это из уважения к стране, в которой вырос. После этого эксперты раскритиковали футболиста. В частности, к наказанию призывал футбольный эксперт норвежской телекомпании NRK Карл-Эрик Торп.

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Сайт сборной Камеруна

Артур Лапсаков

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