Россиянина из Камеруна не будут наказывать за триколор на бутсах в матче ЧМ
ФИФА не будет наказывать игрока Камеруна Ондуа за российский флаг на бутсах
Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа не будет наказан за российский флаг на бутсах, который оказался у него в матче чемпионата мира со Швейцарией (0:1). Об этом заявил пресс-секретарь ФИФА Джованни Марти.
"Могу вам сказать, что об этом знает дисциплинарная комиссия, но здесь нет никаких проблем, потому что он вырос в России. Он из Камеруна и России, а это всего лишь флаг его страны", — приводит его слова NRK.
Как объяснил футболист свой поступок, он сделал это из уважения к стране, в которой вырос. После этого эксперты раскритиковали футболиста. В частности, к наказанию призывал футбольный эксперт норвежской телекомпании NRK Карл-Эрик Торп.
Сайт сборной Камеруна