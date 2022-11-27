Россиянина из Камеруна не будут наказывать за триколор на бутсах в матче ЧМ

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа не будет наказан за российский флаг на бутсах, который оказался у него в матче чемпионата мира со Швейцарией (0:1). Об этом заявил пресс-секретарь ФИФА Джованни Марти.

"Могу вам сказать, что об этом знает дисциплинарная комиссия, но здесь нет никаких проблем, потому что он вырос в России. Он из Камеруна и России, а это всего лишь флаг его страны", — приводит его слова NRK.