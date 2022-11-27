Больше половины немцев пересмотрели траты из-за рекордного уровня инфляции
NielsenIQ: Более 50% жителей ФРГ перешли на режим жёсткой экономии из-за уровня инфляции
В ФРГ более половины жителей вынуждены сократить расходы из-за беспрецедентного роста цен. Об этом пишет газета Die Zeit со ссылкой на результаты опроса, организованного технологической компанией NielsenIQ.
Как сообщается, 52% респондентов заявили, что им пришлось пересмотреть свои привычные денежные траты и приобретать только самые необходимые товары. Также 44% планируют отказаться от предметов "роскоши" и покупок "для удовольствия", а 31% участников опроса намерены экономить на походах в кафе и рестораны.
Эксперт NielsenIQ Лотар Стайблин отметил, что сейчас всё больше немецких граждан начинают осознавать важность сбережений и анализируют расходы, выделяя средства только на самое важное. Кроме того, в магазинах покупатели стали внимательнее относиться к стоимости товаров, выбирая более бюджетные позиции и продукции частных марок.
Ранее Лайф писал, что, по данным Федерального статистического ведомства, темпы инфляции в ФРГ побили рекорд 1951 года. По сравнению с 2021 годом инфляция составила 10,4%, при этом сильнее всего ситуация заметна с ценами на энергию. Также схожие изменения происходят и с ценами на продукты: за год они подорожали на 20,3%.
ТАСС / dpa / picture-alliance / Fernando Gutierrez-Juarez