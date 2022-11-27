Американцы спустили рекордное количество денег в "чёрную пятницу"

Американцы потратили на онлайн-распродажах "чёрной пятницы" рекордные 9,12 миллиарда долларов. Об этом сообщает аналитическая компания Adobe Analytics.

По данным аналитической компании, эта сумма на 2,3% выше уровня 2021 года и превзошла предыдущий рекорд в 9,03 миллиарда долларов, который был установлен в 2020-м. Так, продажи электронных товаров выросли на 221% к среднему дню в октябре 2022 года, игрушек и спортивного инвентаря — на 285% и 218% соответственно.

Также исследование компании показало, что около 48% онлайн-покупок в "чёрную пятницу" были сделаны с помощью смартфонов, на 78% в сравнении с предыдущей неделей увеличилась частота использования приложений, позволяющих отсрочить оплату.

"Несмотря на то что в "чёрную пятницу" был побит рекорд онлайн-трат, мы также наблюдаем всё более явные признаки более экономного потребительского поведения", — пояснила ведущий аналитик компании Вивек Пандья.

Также уточняется, что в "чёрную пятницу", которая следует за Днём благодарения, американские ретейлеры делают крупные скидки. Аналитики ждут ещё большего объёма онлайн-продаж в "киберпонедельник". По прогнозам Adobe, их сумма составит 11,2 миллиарда долларов — это на 5,1% больше, чем в 2021 году.