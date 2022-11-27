В перестрелке в американском штате Джорджия погиб один человек, пять пострадали

Один человек погиб и пятеро ранены в результате стрельбы в американском городе Атланта, штат Джорджия. Об этом со ссылкой на полицию сообщает телеканал Fox-5.

По информации правоохранительных органов, ЧП произошло в субботу вечером возле моста на одной из улиц. Начальник отдела по расследованию убийств полиции Атланты Джермейн Дирлав рассказал, что в конфликте участвовало несколько молодых людей в возрасте от 15 до 21 года. Итогом разбирательств стала перестрелка, в которой, возможно, огонь вели два человека.

Полиция ещё не установила подозреваемых. Сообщается, что получившие ранения молодые люди экстренно госпитализированы, точной информации об их состоянии нет.