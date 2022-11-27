У армии США возникла новая неожиданная проблема

Обозреватель Стив Бейнон заявил, что всё больше рекрутов в армии США страдают от лишнего веса. В публикации издания 19FortyFive он отмечает, что Соединённые Штаты "пошли ва-банк": они решили создать курсы базовой предварительной подготовки с целью привести новобранцев к весовым стандартам.

Бейнон утверждает, что лишь 23% молодых американцев отвечают требованиям Пентагона. Это привело к тому, что в текущем году армия не досчиталась десяти тысяч новобранцев.

"Причинами недобора стали, по большей части, широкое распространение ожирения среди кандидатов и ранее совершённые уголовные правонарушения", — анализирует журналист.

По его данным, авторы идеи "подготовительных курсов" рассчитывают на то, что эта мера позволит нивелировать разницу в физической подготовке среди кандидатов в вооружённые силы страны. Бейнон делает вывод, что проблема заключена не столько в интересе к службе, сколько в привлечении квалифицированных кандидатов.