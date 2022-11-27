"Хватает же наглости": Американский ведущий обвинил Зеленского в попрошайничестве

Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон жёстко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот постоянно требует денег у США. Он также обвинил украинского лидера в наглости.

Как полагает телеведущий, из-за помощи Киеву американская экономика "идёт на дно". Журналист отметил, что власти США уже выделили Украине свыше 90 миллиардов долларов, что вдвое больше, чем Вашингтон тратил ежегодно в Афганистане.

"Но Зеленскому этого всё равно мало. Он не просит деньги у американского Конгресса — он требует их", — возмутился Карлсон.

В качестве примеров Карлсон продемонстрировал несколько отрывков из видеообращений Зеленского. Также ведущий назвал лидера Незалежной коррумпированным диктатором.

"Вы знаете этого парня? Кто этот парень? В действительности он коррумпированный украинский диктатор, требующий от нас денег. Хватает же у него наглости! Когда он уже заткнётся?" — поинтересовался Карлсон.