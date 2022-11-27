Ким Чен Ын назвал стратегическую цель Северной Кореи

КНДР ставит целью построение самых могущественных в мире стратегических ядерных сил и обладание "невиданной абсолютной" мощью ради защиты достоинства и суверенитета северокорейского народа и государства, заявил лидер страны Ким Чен Ын по случаю повышения в военных званиях руководителей и учёных из оборонной научно-исследовательской области.

"Наше неустанное дело по строительству ядерных вооружённых сил, направленное на вечную надёжную защиту достоинства и суверенитета государства и народа, является самым великим и важным революционным делом, а его конечная цель заключается в обладании самой могущественной в мире стратегической мощью, невиданной абсолютной силой", — приводит слова северокорейского лидера Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Ким Чен Ын поблагодарил руководителей и учёных оборонной научно-исследовательской области, которые разработали МБР нового типа "Хвасон-17", "самое могущественное в мире стратегическое оружие", и достигли "поразительного скачка" в развитии ядерных вооружений страны. Также уточняется, что список всех, кого приказано повысить в звании, содержит 106 имён.