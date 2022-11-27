Задержан ревнивец, избивший и обривший беременную женщину

Подозреваемый в истязании и незаконном лишении свободы женщины задержан в Красноярске, об этом СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщает в своём телеграм-канале.

Ранее стало известно, что житель Красноярска жестоко избил, побрил налысо и облил зелёнкой свою беременную подругу, об этом сообщал Лайф. Причиной нападения стали подозрения абьюзера о неверности возлюбленной. Следственный комитет и полиция уже начали проверку.

"В Красноярске задержан подозреваемый в истязании и незаконном лишении свободы женщины. В ближайшее время он будет допрошен об обстоятельствах совершённого преступления", — сообщают следователи.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статьям об истязании и незаконном лишении свободы с применением предметов, используемых в качестве оружия.