Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 ноября, 04:14

Задержан ревнивец, избивший и обривший беременную женщину

В Красноярске задержан подозреваемый в истязании и незаконном лишении свободы женщины

Подозреваемый в истязании и незаконном лишении свободы женщины задержан в Красноярске, об этом СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщает в своём телеграм-канале.

Ранее стало известно, что житель Красноярска жестоко избил, побрил налысо и облил зелёнкой свою беременную подругу, об этом сообщал Лайф. Причиной нападения стали подозрения абьюзера о неверности возлюбленной. Следственный комитет и полиция уже начали проверку.

"В Красноярске задержан подозреваемый в истязании и незаконном лишении свободы женщины. В ближайшее время он будет допрошен об обстоятельствах совершённого преступления", — сообщают следователи.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статьям об истязании и незаконном лишении свободы с применением предметов, используемых в качестве оружия.

В Татарстане мать на камеру избила полуторагодовалую дочь из-за расставания с сожителем

В Татарстане мать на камеру избила полуторагодовалую дочь из-за расставания с сожителем

Ранее Лайф сообщал, что в Подмосковье трижды судимый школьный охранник до смерти избил напарника и лёг спать. Тело погибшего утром обнаружил замдиректора школы по хозяйственной части.

Обложка ©

Скриншот из видео © LIFE

Дмитрий Алексиевич

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров