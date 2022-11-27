В Тайване сообщили о приближении к острову самолётов и кораблей армии Китая

За минувшие сутки в регионе, прилегающем к Тайваню, зафиксировали четыре корабля ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и восемь самолётов КНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны острова.

"По состоянию на 06:00 сегодняшнего дня было обнаружено восемь самолётов (четыре из которых вошли в воздушное пространство юго-запада) и всего четыре корабля", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, НОАК использует самолёты, корабли и береговые ракетные комплексы для тщательного наблюдения и реагирования. Так, два истребителя J-10 и два стратегических бомбардировщика H-6 совершили заход в опознавательную зону ПВО Тайваня. В ответ на эти действия Китая военные острова подняли воздушный патруль, распространили радиопредупреждения, а также развернули зенитные ракетные комплексы.