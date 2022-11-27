Генсек НАТО заявил о тяжёлых временах для европейцев из-за поддержки Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что поддержка Украины дорого обходится жителям стран Запада, но назвал её необходимой. Такое мнение он высказал в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

"Рост счетов за продукты питания и электроэнергию означает тяжёлые времена для многих домохозяйств в Европе", — отметил Столтенберг и добавил, что на фоне таких последствий высоко оценил поставки ФРГ оружия Украине.

Он считает, что "решительная поддержка со стороны Германии имеет решающее значение". Столтенберг также указал на необходимость увеличивать помощь Киеву, чтобы усилить её позицию за столом переговоров.