Генсек НАТО заявил о тяжёлых временах для европейцев из-за поддержки Украины
Генсек НАТО заявил, что поддержка Украины ввергла жителей стран Запада в тяжёлые времена
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что поддержка Украины дорого обходится жителям стран Запада, но назвал её необходимой. Такое мнение он высказал в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.
"Рост счетов за продукты питания и электроэнергию означает тяжёлые времена для многих домохозяйств в Европе", — отметил Столтенберг и добавил, что на фоне таких последствий высоко оценил поставки ФРГ оружия Украине.
Он считает, что "решительная поддержка со стороны Германии имеет решающее значение". Столтенберг также указал на необходимость увеличивать помощь Киеву, чтобы усилить её позицию за столом переговоров.
Ранее сообщалось, что более 50% жителей ФРГ перешли на режим жёсткой экономии из-за уровня инфляции. Как отметил эксперт Лотар Стайблин, сейчас всё больше немецких граждан начинают осознавать важность сбережений и анализируют расходы, выделяя средства только на самое важное.
ТАСС / EPA / STEPHANIE