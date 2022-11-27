Немцев предупредили об изменениях после Нового года, которые им вряд ли понравятся
Spiegel: Новый год для жителей Германии начнётся с резкого повышения цен на электроэнергию
В 2023 году многим жителям Германии предстоит столкнуться с массовым и резким повышением цен на электроэнергию. Об этом пишет издание Spiegel.
"Новый год начнётся с массового повышения цен на электроэнергию", — приводятся в материале слова эксперта по энергетике портала сравнения Verivox Торстена Шторка.
Так, например, в Кёльне поставщик Rheinenergie намерен в январе увеличить более чем в два раза оплату за киловатт-час за основное снабжение. В издании отметили, что если клиент потребляет больше, то платит обычную договорную цену, что должно дать стимул к экономии. Энергетический кризис в Европе, добавил автор статьи, заставляет всё больше поставщиков переложить рост оптовых цен на конечных потребителей.
Ранее сообщалось, что более 50% жителей ФРГ перешли на режим жёсткой экономии из-за уровня инфляции. Как отметил эксперт Лотар Стайблин, сейчас всё больше немецких граждан начинают осознавать важность сбережений и анализируют расходы, выделяя средства только на самое важное.
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