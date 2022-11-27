"Он в своём уме?": Немцев возмутил план Шольца по России после Нового года

Заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Берлин с января 2023 года намерен остановить закупки российской нефти, вызвало резкую негативную реакцию у читателей издания Welt. Они назвали политика "американской марионеткой" и призвали остановиться.

"Он в своём уме? Нефтяное эмбарго навредит не России, а Германии. Выдержит ли наш народ очередной скачок цен?" — задался вопросом один из комментаторов.

Некоторые призвали канцлера объяснить, как им оплачивать счета, а другие пользователи открыто назвали Шольца глупым, указав, что Москва просто найдёт других покупателей, а страдать будет немецкий народ.

"Шольц своими действиями наносит невероятный ущерб собственной стране. Его решение можно сравнить с государственной изменой", — добавили комментаторы.