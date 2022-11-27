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27 ноября, 07:50

"Он в своём уме?": Немцев возмутил план Шольца по России после Нового года

Читатели Welt оказались шокированы планом Шольца отказаться от российской нефти

Заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Берлин с января 2023 года намерен остановить закупки российской нефти, вызвало резкую негативную реакцию у читателей издания Welt. Они назвали политика "американской марионеткой" и призвали остановиться.

"Он в своём уме? Нефтяное эмбарго навредит не России, а Германии. Выдержит ли наш народ очередной скачок цен?" — задался вопросом один из комментаторов.

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Некоторые призвали канцлера объяснить, как им оплачивать счета, а другие пользователи открыто назвали Шольца глупым, указав, что Москва просто найдёт других покупателей, а страдать будет немецкий народ.

"Шольц своими действиями наносит невероятный ущерб собственной стране. Его решение можно сравнить с государственной изменой", — добавили комментаторы.

Ранее сообщалось, что более 50% жителей ФРГ перешли на режим жёсткой экономии из-за уровня инфляции. Как отметил эксперт Лотар Стайблин, сейчас всё больше немецких граждан начинают осознавать важность сбережений и анализируют расходы, выделяя средства только на самое важное.

Обложка ©

Twitter / Olaf Scholz

Артур Лапсаков

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