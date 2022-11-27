В США признали способность России уничтожить Украину за день

Россия в силах уничтожить Украину за один день, даже не пуская в ход ядерное оружие. Так считает бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс.

"Западные народы имеют совершенно неверную картину ситуации. Россия могла бы уничтожить Украину за день без использования ядерного оружия", — отмечает Робертс в публикации на своём сайте.

Он считает, что Кремль вёл себя сдержанно, из-за этого в конфликт вмешался Запад. По мнению Робертса, Украина и её население были частью России на протяжении десятилетий. При этом политик называет связь между странами "своего рода межнациональным браком". Он также подчёркивает, что не приемлет позиции западных пропагандистов.

"Для меня непостижимо, что "эксперты" и "репортёры" на Западе настолько глупы и коррумпированы, что написали нелепые отчёты о конфликте", — возмущается Робертс.