Эрдоган назвал сроки начала производства беспилотного истребителя Bayraktar Kızılelma
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что производство отечественного беспилотного истребителя Bayraktar Kızılelma будет запущено к концу 2023 года.
"Серийное производство отечественного беспилотного истребителя Kızılelma будет запущено ближе к концу 2023 года", — приводит слова турецкого лидера агентство Anadolu.
Bayraktar Kızılelma, оснащённый реактивным двигателем, впервые был представлен в августе 2022 года в городе Самсун. Его продемонстрировали на авиационно-космическом фестивале Teknofest Karadeniz. Тогда гендиректор компании-производителя Халук Байрактар заявил, что выпускать истребитель намерены на заводе, который будет построен на Украине.