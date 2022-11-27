Эрдоган назвал сроки начала производства беспилотного истребителя Bayraktar Kızılelma

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что производство отечественного беспилотного истребителя Bayraktar Kızılelma будет запущено к концу 2023 года.

Bayraktar Kızılelma, оснащённый реактивным двигателем, впервые был представлен в августе 2022 года в городе Самсун. Его продемонстрировали на авиационно-космическом фестивале Teknofest Karadeniz. Тогда гендиректор компании-производителя Халук Байрактар заявил, что выпускать истребитель намерены на заводе, который будет построен на Украине.