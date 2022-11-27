На трассе в Якутии автобус с пассажирами врезался в грузовик, есть пострадавшие
В Якутии 12 человек пострадали в результате столкновения автобуса с большегрузом
Столкновение автобуса и грузовика. Обложка © LIFE
На трассе в Якутии столкнулись пассажирский автобус и большегруз, пострадало 12 человек. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба управления Госавтоинспекции МВД по Республике Саха.
Результат ДТП автобуса и большегруза в Якутии. Видео © LIFE
"27 ноября в 09:20 (03:20 мск) на федеральной автомобильной дороге "Лена" водитель автобуса Higer, по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию между транспортными средствами и совершил столкновение с двигавшейся впереди него автомашиной Shacman", — указывается в сообщении.
По предварительным данным, всего в салоне автобуса находилось более 50 человек, в результате ДТП госпитализировали водителя и 11 пассажиров. Управлявший грузовой машиной Shacman не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Турции на трассе Диярбакыр – Бисмил потерял управление и перевернулся автобус. В результате пострадало 20 человек.