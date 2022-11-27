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27 ноября, 07:13

На трассе в Якутии автобус с пассажирами врезался в грузовик, есть пострадавшие

В Якутии 12 человек пострадали в результате столкновения автобуса с большегрузом

<p>Столкновение автобуса и грузовика. Обложка © LIFE</p>

Столкновение автобуса и грузовика. Обложка © LIFE

На трассе в Якутии столкнулись пассажирский автобус и большегруз, пострадало 12 человек. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба управления Госавтоинспекции МВД по Республике Саха.

Результат ДТП автобуса и большегруза в Якутии. Видео © LIFE

"27 ноября в 09:20 (03:20 мск) на федеральной автомобильной дороге "Лена" водитель автобуса Higer, по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию между транспортными средствами и совершил столкновение с двигавшейся впереди него автомашиной Shacman", — указывается в сообщении.

По предварительным данным, всего в салоне автобуса находилось более 50 человек, в результате ДТП госпитализировали водителя и 11 пассажиров. Управлявший грузовой машиной Shacman не пострадал.

  • Последствия столкновения пассажирского автобуса с большегрузом в Якутии. Фото © Telegram / ГИБДД14
    Последствия столкновения пассажирского автобуса с большегрузом в Якутии. Фото © Telegram / ГИБДД14
  • Последствия столкновения пассажирского автобуса с большегрузом в Якутии. Фото © Telegram / ГИБДД14
    Последствия столкновения пассажирского автобуса с большегрузом в Якутии. Фото © Telegram / ГИБДД14
  • Последствия столкновения пассажирского автобуса с большегрузом в Якутии. Фото © Telegram / ГИБДД14
    Последствия столкновения пассажирского автобуса с большегрузом в Якутии. Фото © Telegram / ГИБДД14

Последствия столкновения пассажирского автобуса с большегрузом в Якутии. Фото © Telegram / ГИБДД14

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Светлана Оперук

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