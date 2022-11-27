Москвичей предупредили о "барической горе"

Атмосферное давление в Москве в противовес пасмурной погоде превышает норму на 13–15 единиц, а на следующей неделе эти показатели будут ещё больше. Об этом в телеграм-канале сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Москва забирается на барическую гору. <...> Дальнейшее развитие атмосферных процессов на территории центральных областей Европейской России обещает усиление влияния антициклона с северо-востока, а затем с востока и дальнейший рост показаний барометров", — написал он.

Пик атмосферного давления придётся на вторник, 29 ноября, когда показатели поднимутся до отметки 765 мм ртутного столба, что выше нормы на 17–19 единиц. Более явная тенденция на понижение давления наметится лишь к концу рабочей недели, добавил метеоролог. Леус посоветовал метеозависимым людям быть особенно внимательными в эти дни к здоровью, избегать физических нагрузок, волнений и стрессов, не переедать, а также регулярно измерять давление крови.