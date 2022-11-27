Австралиец Хоул семь лет жил с куском метеорита, думая, что это золото

Житель Австралии семь лет жил с куском метеорита, думая, что это золото. Историю Дэвида Хоула рассказывает портал Science Alert.

В 2015 году мужчина с помощью металлоискателя нашёл тяжёлый красноватый камень в районе золотых приисков в Мэриборо. Дома он попытался распилить его, применяя каменную пилу, угловую шлифовальную машинку, дрель, растворял кислотой и бил кувалдой, однако камень так и не поддался. Заинтригованный охотник за золотом отнёс самородок в Мельбурнский музей. Специалисты установили, что принесённый Хоулом камень прибыл на Землю из космоса.

Кусок метеорита имеет гладкую скульптурную форму с ямочками, которую он мог получить, когда раскалился, проходя через земную атмосферу. Вес его 17 килограммов, а возраст примерно 4,6 млрд лет. Учёные смогли установить, что родом он из пояса астероидов между Марсом и Юпитером, а на Земле оказался от ста до тысячи лет назад. Вероятно, это случилось между 1889 и 1951 годами, когда астрономы наблюдали несколько метеоров в земной атмосфере.

В составе камня обнаружили большой процент железа, что делает его обычным хондритом H5. Изучение таких небесных тел позволяет исследователям точнее определить возраст Солнечной системы, а также больше узнать о ранних этапах её формирования. Сотрудник музея геолог Дермот Генри в интервью изданию The Sydney Morning Herald отмечал, что за 37 лет его работы люди часто приносили различные камни, думая, что это метеориты, но только два из них, включая камень Хоула, действительно оказались внеземными породами.