В космосе обнаружен практически невидимый астероид-убийца Полуторакилометровая глыба летает возле Земли «на солнечной стороне» - в лучах светила её крайне трудно заметить 24 ноября, 01:40 Фото © Spaceengine / DOE / FNAL / DECam / CTIO / NOIRLab / NSF / AURA / J. da Silva

В ближайшем к нам космическом пространстве пока что насчитывается примерно полторы тысячи астероидов, которые можно считать потенциально опасными. Почему потенциально опасными: потому что они в диаметре минимум 100-150 метров и временами подлетают к нам на 7,5 миллионов километров. Считается, что при таком сочетании факторов камень однажды может притянуть к Земле. А почему «пока что»: потому что совсем не факт, что эти полторы тысячи – всё, что есть рядом с нами на самом деле.

Проблема в том, что практически все они за очень редкими исключениями найдены в так называемой внешней части Солнечной системы. Что это такое: это всё, что дальше от Солнца, чем Земля. То есть, Марс – это уже внешняя часть Солнечной системы. А Меркурий, Венера и, как выясняется, ещё некоторое количество небесных тел поменьше – это внутренняя часть Солнечной системы.

Орбита астероида 2022 AP7. Изображение © spacereference.org

Ситуация такова, что, когда мы смотрим в ночное небо, мы обозреваем, конечно, внешнюю часть. А внутренняя находится в том направлении, где Солнце. Поэтому в свете дня очень мало шансов её наблюдать. Разве что, допустим, посмотреть прохождение Венеры по диску Солнца. Но это бывает редко. А для каждодневного обозрения единственная возможность – дождаться заката и попытаться что-то рассмотреть в сумерках низко над горизонтом. Или перед рассветом. Кстати, так и наблюдают Венеру, потому её и прозвали Утренней и Вечерней звездой. По сей причине у астрономов на патрулирование неба во внутренней части Солнечной системы есть по большому счёту жалкие минут десять в сутки. Именно этим объясняется тот факт, что в этой части космоса за всё время наблюдений удалось заметить лишь 25 потенциально опасных астероидов.

Ситуацию дополнительно затрудняет и то, что, когда мы смотрим в сторону горизонта, то между нами и небесным телом получается гораздо более толстый слой атмосферы, чем когда мы смотрим в зенит. Этим и объясняется великолепие алой зари: свет так преломляется именно у горизонта.

И вот недавно сразу три астероида на алеющем горизонте, то есть внутри орбиты Земли нашла обсерватория Серро-Тололо в Чили. Там установлена широкоугольная и при этом очень высокочувствительная камера. Вообще-то её поставили для поиска загадочной тёмной энергии, но, пока мы разбираемся с этой тайной, параллельно можно и другие, более насущные задачи решать.

Положение обнаруженных обзором астероидов (синие кружки) и других сближающихся с Землей тел на диаграмме «Большая полуось орбиты — эксцентриситет». Изображение © The Astronomical Journal / Scott S. Sheppard et al.

Так вот, из этих трёх сумеречных «новеньких» один по размерам метров 500 (примерно, как Бенну, который, кстати, считается одним из самых опасных), другой – уже около километра, а третий и вовсе тянет на километра полтора. Учёные говорят, этот третий (он получил наименование 2022 AP7) – самая крупная находка за последние восемь лет.

Надо сказать, подозреваемый в «убийстве динозавров» 66 миллионов лет назад астероид, как считается, имел в диаметре 10 километров. Но даже 500-метровый Бенну – это бедствие для целого материка. А полтора километра - уже глобальная катастрофа с последующим изменением климата и голодом. То есть, может быть, мы и не все умрём, но очень многие, а для оставшихся в живых всё изменится навсегда.

Астрономы рассчитали орбиты трёх новых астероидов и выяснили, что крупнейший делает один оборот вокруг Солнца за 5 земных лет, орбита у него довольно сильно вытянута и в самой дальней точке доходит до самых окрестностей Юпитера. То есть по большей части он всё-таки обретается во внешней части нашей планетной системы. Но, подлетая к Солнцу, 2022 AP7 добирается чуть ли не до Венеры, то есть – всенепременно пересекает орбиту Земли. Значит, наша планета может однажды с ним столкнуться.

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Собственно говоря, не далее как в мае 2022 года этот астероид оказался на уровне орбиты Земли. По счастью, в тот момент наша планета пролетала с другой стороны Солнца. И, по расчётам астрономов, такое удачное стечение обстоятельств будет повторяться ещё много раз в ближайшем будущем.

Тем не менее со временем взаимное положение Земли и 2022 AP7 в моменты его приближения будет меняться, потому что на него понемногу обязательно будут влиять своим притяжением и Юпитер, и Марс. И в конце концов астероид окажется в действительно опасной близости от нас. Впрочем, не скоро. По прогнозам, можно жить спокойно ещё много столетий, а может быть, и тысяч лет.

А с другой стороны, этот объект заставляет задуматься о том, что ещё может сейчас пролетать там в сумерках. Ведь получается, что такие астероиды либо слишком далеко и потому незаметны, либо приближаются к нам в ярком свете нашей родной звезды и таким образом опять же надёжно скрыты от людских глаз. Стоит напомнить, что знаменитый Челябинский метеорит тоже мчался со стороны Солнца, поэтому его было абсолютно не видно ни в какие телескопы до самого его входа в нашу атмосферу.

Авторы Адель Романенкова