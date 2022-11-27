В Японии нашли способ вырабатывать электричество необычным способом

Власти японского города Аомори, который расположен на острове Хонсю, начнут вырабатывать электроэнергию из снега. Об этом сообщила газета Nikkei.

Новую технологию разработал Токийский университет электрокоммуникаций, он же будет проводить эксперимент по выработке электричества из снега совместно с компанией Forte. Для этого городские власти выделили бассейн в закрытой школе, куда планируется уложить трубки с хладагентом и поместить весь собранный при уборке улиц снег.

Из-за разницы температур между охлаждающейся снегом части установки и нагревающейся солнцем создастся конвекционный поток хладагента. Он и будет вращать турбину, вырабатывающую электроэнергию. Как отметил профессор Университета электрокоммуникаций Кодзи Эноки, такой способ выработки электроэнергии может быть выше, чем при использовании солнечных панелей.

Эксперимент планируется начать уже в декабре, он продлится до марта 2023 года. В дальнейшем разработчики собираются повысить эффективность технологии с использованием наружного воздуха, солнца и тепла горячих подземных источников для нагрева хладагента. Таким образом удастся повысить разницу температур в устройстве.