У берегов Курил произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в районе Курильских островов. Об этом сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

Подземный толчок зафиксирован в 16:59 по местному времени (7:59 мск), его очаг находился в 144 километрах от Северо-Курильска на глубине 73 километров.

Как пишет портал АСТВ, это второе сейсмособытие за сутки. Первое землетрясение магнитудой 5 случилось в 5:44 утра по местному времени в районе островов Онекотан и Парамушир.