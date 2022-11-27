Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 ноября, 07:29

У берегов Курил произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в районе Курильских островов. Об этом сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

Подземный толчок зафиксирован в 16:59 по местному времени (7:59 мск), его очаг находился в 144 километрах от Северо-Курильска на глубине 73 километров.

На Камчатке произошло два землетрясения за час

На Камчатке произошло два землетрясения за час

Как пишет портал АСТВ, это второе сейсмособытие за сутки. Первое землетрясение магнитудой 5 случилось в 5:44 утра по местному времени в районе островов Онекотан и Парамушир.

Ранее Лайф рассказывал о землетрясении, которое произошло в Бурятии, а подземные толчки ощутили жители Иркутской области. По данным регионального главка МЧС, эпицентр был вблизи посёлка Клюевка Кабанского района Бурятии. Их магнитуда составила 5,1.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров