"Жуткий Джо": Байден заглянул в окно к маленьким девочкам и повторил сцену из фильма ужасов

Президент США Джо Байден во время рабочей поездки на остров Нантакет заглянул в окно к маленьким девочкам, сидящим в ресторане, и сфотографировался с ними. Местный портал опубликовал видео и снимки в соцсети.

Дети сняли из ресторана Байдена. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / nantucketcurrent

Дети находились в этот момент в ресторане Lemon Press. Проходящий мимо Байден увидел их, а восторженные девочки начали его зазывать. Глава Белого дома медленно подошёл к окну и заглянул внутрь, а дети сразу стали фотографироваться с ним. Однако не все комментаторы разделили их чувства. Кто-то, например, предостерёг детей, чтобы они не открывали дверь и не пускали Байдена внутрь. Многие посчитали, что селфи напоминает сцену из фильма ужасов, и дали президенту США новое прозвище — Жуткий Джо.

"Как в фильме ужасов. Кто-нибудь, спасите детей!" — призывает один из пользователей под постом в соцсети.

"Это ненормально. Перестаньте пытаться представить это нормальным. Если бы это был любой другой старик, вы бы были шокированы", — негодует другой.