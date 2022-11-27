"Матрица" реальна?: Найден способ узнать, живёт ли человечество в симуляции

Проверить, живёт ли человечество в компьютерной симуляции, можно с помощью обнаружения битов информации, окружающих людей. Такой способ предложил доктор Мелвин Вопсон, британский физик из Портсмутского университета. Результаты его исследования опубликованы в журнале AIP Advances.

По мнению учёного, у информации есть масса, а физическая реальность состоит из битов. Он считает, что законы физики можно сравнить со строками кода.

"Частицы в определённых состояниях не кажутся существующими, пока вы их не наблюдаете или не измеряете. Вместо этого они одновременно находятся в различных состояниях. Точно так же виртуальная реальность нуждается в наблюдателе (программисте), чтобы всё происходило", — сказано в публикации.

В своём исследовании учёный делал выводы на основе теории информационной физики и эксперимента по принципу эквивалентности массы/энергии/информации. Именно благодаря этим данным Вопсон и предположил существование пятого состояния материи, кроме твёрдого, жидкого, газообразного и плазмы. Эту гипотезу могут помочь проверить современные технологии, считает эксперт.