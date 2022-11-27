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27 ноября, 08:27

Суд в Иркутске вынес приговор 22-летнему парню, который годами насиловал сестру

Жителя Иркутска приговорили к 17 годам тюрьмы за неоднократные изнасилования сестры

В Иркутске суд приговорил 22-летнего местного жителя к 17 годам колонии строгого режима за изнасилование сводной сестры. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Молодой человек признан виновным по статьям 131 УК РФ "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера". Началось всё, когда девочке было десять лет. Он угрожал ей расправой, поэтому она годами никому не рассказывала о случившемся.

"Несколько лет девочка молчала о произошедшем, злоумышленник запугал сестру, постоянно говорил ей, что убьёт её и бабушку. Девочка в феврале текущего года всё же рассказала обо всём родственнику, который незамедлительно сообщил в правоохранительные органы", — уточнили в Следкоме.

Неизвестный изнасиловал 15-летнюю петербурженку в туалете клуба

Неизвестный изнасиловал 15-летнюю петербурженку в туалете клуба

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Обложка ©

PublicDomainPictures

Илья Суриков

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